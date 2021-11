ASSE - Mercato : Miguel Trauco évoque son avenir et son objectif numéro 1

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

But ! : Miguel, votre but à Troyes est-il le plus beau de votre carrière ?

Miguel TRAUCO : Je pense que le plus beau, je l'avais inscrit au Pérou. Mais celui-là est le 2e plus beau. Surtout, c'est un but important puisqu'il nous a offert la victoire, dans un match important. On avait besoin de cette victoire.

Ce match à Troyes, vous avez failli ne pas le jouer !

C'est vrai. Je revenais de sélection et j'avais mal à une cheville. J'avais pris un coup. Mais j'ai vu le docteur et je lui ai dit qu'il fallait que je joue. Je voulais aider l'équipe. C'est ce qui a pris le dessus.

Cette victoire a fait du bien...

Après Clermont c'était important d'enchaîner, de confirmer. Gagner deux matches de suite, ça a boosté notre moral, notre confiance. Ça valide nos efforts, nos progrès.

« Ma priorité, c'est de jouer, d'être performant pour aider l'équipe à remonter au classement. Je veux qu'elle reste en L1. »

Vous vous sentez comme un cadre de l'équipe maintenant ?

C'est vrai que je suis l'un des plus expérimentés, mais non, je ne me sens pas vraiment comme un cadre. On est tous des cadres. On est un groupe. On doit tous être des joueurs-clé. On doit tous donner notre maximum pour tirer l'équipe vers le haut, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes. D'ailleurs, je tiens à féliciter les jeunes. Ils travaillent bien. Ils répondent présent.

C'est aussi le cas de Ryad Boudebouz, un joueur qui revient de loin...

Ryad apporte beaucoup, c'est vrai. J'adore son jeu. Je suis vraiment content pour lui. C'est un joueur très important pour nous. Il apporte sa maturité, sa sagesse.

Vous êtes en fin de contrat en juin. Comment voyez-vous votre avenir ?

Je n'y pense pas trop pour l'instant. Chaque chose en son temps. Ma priorité, c'est de jouer, d'être performant pour aider l'équipe à remonter au classement. Je veux qu'elle reste en L1.

D'ici la fin de la saison, pensez-vous vous exprimer en français devant les médias ?

(il sourit) On verra ! C'est vrai que j'ai appris la langue, je sais parler français. Mais avec les journalistes, ce n'est pas comme dans le vestiaire, je préfère parler en espagnol. Je n'ai pas envie de faire une erreur !

La prestation réussie de Ryad Boudebouz hier 👏🏼👇🏻



pic.twitter.com/rR0SxtId0W — Sainté Inside (@SainteInside) November 29, 2021