ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed flambe encore à Galatasaray, un serial buteur relégué sur le banc !

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Plus les semaines passent, plus Claude Puel risque de nourrir des regrets d'avoir loupé l'opportunité Mostafa Mohamed. Parti à Galatasaray après des semaines de tergiversation entre Zamalek et l'ASSE, le buteur égyptien connaît des débuts canons en Turquie.

Des débuts confirmés une nouvelle fois ce samedi avec la victoire de Galatasaray face à Erzurumspor (2-0) puisque Mostafa Mohamed a tout simplement signé un doublé. Après un premier but plein d'opportunisme à la 37e minute pour débloquer le compteur, l'attaquant égyptien a profité d'un alignement suspect de la défense adverse pour doubler la mise d'une frappe surpuissante sous la barre transversale (45e).

Falcao relégué sur le banc

Ses deux buts confirment la forme éblouissante de Mostafa Mohamed qui reste tout simplement sur six buts en six matchs avec son nouveau club. Galatasaray prend d'ailleurs soin de Mohamed au point de le faire sortir en fin de match après un carton jaune reçu. L'occasion de voir que celui qui est relégué sur le banc par le buteur égyptien qu'il a remplacé n'est autre que... Radamel Falcao, le goleador colombien qui subit de plein fouet l'émergence de la priorité hivernale des Verts.