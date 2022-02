ASSE : Mercato, systèmes de jeu, Hamouma, Clermont... Pascal Dupraz en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But! : Pascal, quelle analyse faites-vous de ce match contre Montpellier ?

Pascal DUPRAZ : C'était un match plutôt sympathique. On l'a bien débuté mais Montpellier a marqué sur sa première occasion. En première mi-temps on n'a pas été assez tueurs pour recoller mais on a bien maitrisé jusqu'au bout en respectant le plan de jeu et on a renversé le match sur la fin avec trois jolis buts. Vu notre domination, c'était amplement mérité.

Votre coaching a été gagnant...

Non non. Ce sont les joueurs qui gagnent les matches et c'est moi qui les perd ! Ce que je veux bien revendiquer, en revanche, c'est l'état d'esprit. J'ai vu des joueurs sprinter pour laisser leur place et ça, j'ai adoré. Les cinq entrants ont tout donné. Ça me plait beaucoup. La recette pour se maintenir, c'est l'implication de tous, le turn over. Je n'en connais pas d'autres.

L'élimination en Coupe de France est-elle votre plus mauvais souvenir depuis votre arrivée à l'ASSE ?

Avant, il y avait eu des défaites contre Lens, Nantes, Lyon. Mais Bergerac, c'est la plus difficile à digérer oui. Le tirage était clément, on n'a pas su en profiter. J'ai fait des mauvais choix. Je n'ai pas su trouver la solution. Cette défaite, c'était pour moi.

Vous l'avez dit aux joueurs ?

Oui. Je leur ai dit que cette défaite là était de ma responsabilité. C'est une grande déconvenue. Il y a eu une mauvaise appréhension de l'événement. J'en porte l'entière responsabilité. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. C'était une gifle. Un uppercut.

Comment abordez-vous le déplacement à Clermont ?

C'est un match capital. Il faudra arrêter avec notre irrégularité. C'était bien à Angers, mais derrière nous avons été ridicules à Bergerac. A Clermont, on va rencontrer une équipe qui comme nous va vouloir gagner pour rester en L1. Il faudra résister et opposer nos armes. Elles sont sérieuses et nombreuses, j'en suis convaincu. On vient de prendre six points sur six. J'ai l'air un peu moins con qu'avec 12 points. Mais on n'a que 18 points. On n'a encore rien fait.

Il y a eu une belle communion avec le public contre Montpellier, ça faisait longtemps...

Le public a vu les joueurs se bouger. Il est derrière son équipe, plus que partout ailleurs, et il est connaisseur. Je pense qu'il a été content du jeu proposé contre Montpellier et de l'état d'esprit, de voir cette équipe se défoncer. C'est bien. Nous sommes sur la bonne voie même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer. J'avais dit à mon arrivée qu'on prenait trop de buts. On en prend moins mais un but encaissé par match, c'est encore un de trop.

Un mot sur l'entrée de Romain Hamouma et les débuts de Falaye Sacko et Eliaquim Mangala...

Romain, j'espère le voir débuter très bientôt. Eliaquim, j'avais prévu de la sortir très vite en deuxième mi-temps car il avait un jaune et qu'il fallait y aller par étapes avec lui, mais avec sa science du placement il réduit ses efforts. Quant à Falaye, c'est notre Geronimo stéphanois, avec son iroquoise. Il a été intéressant. Nadé l'a été aussi. Il progresse. Kolo a fait un bon match, en répétant les courses dans le couloir. Ryad (Boudebouz) aussi a été très bon. Il est sorti en courant quand je l'ai remplacé. C'est avec des attitudes comme ça que l'ASSE se maintiendra.

Le Mercato est terminé. Quel bilan en faites-vous ?

On s'est tenu à ce qu'on avait convenu. Je suis satisfait de ce qu'on a fait. Il y a la quantité. On a pris six joueurs, sept en comptant Joris Gnagnon qui était déjà là quand je suis arrivé. Le club s'était déjà engagé avec lui. J'ai bon espoir que ces renforts en seront. On verra à l'épreuve.

Vous êtes comblé ?

Je ne suis pas béat non plus, je ne suis pas naïf. Le comble, c'est fin mai, avec le maintien. Mais je suis très satisfait de ce qu'on a réalisé. On a apporté de l'expérience. La plupart des joueurs qu'on a pris connaissent la L1, ou alors ils connaissent le haut niveau.

Votre effectif est étoffé, surtout qu'il y a eu assez peu de départs...

Je vais avoir beaucoup de choix. C'est très bien. On ne fera pas la fin de saison à 11. Il reste encore 15 matches. J'espère changer souvent mes compositions en restant performant. C'est bien d'avoir un effectif riche.

Vous utilisez une défense à trois depuis votre arrivée...

Il me semble que l'effectif s'y prête. Mais avec le Mercato et le retour des joueurs qui étaient à la CAN, il va y avoir beaucoup de changements. Dans l'idéal, je pars plus sur un 4-4-2.

Avec le duo Khazri-Crivelli devant ?

Oui.

Ce dispositif est-il compatible avec Ryad Boudebouz ?

Oui. Ryad est polyvalent. Il peut jouer plus bas. Il peut aussi être intéressant à droite, pour rentrer sur son pied gauche.

3 - St Etienne n’avait plus inscrit au moins 3 buts après la 80e minute d’un match de Ligue 1 depuis le 21 mai 1975 contre Bastia (victoire 3-2). Soulagement. #ASSEMHSC pic.twitter.com/JpLRI43ix5 — OptaJean (@OptaJean) February 5, 2022