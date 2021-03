ASSE - Mercato : un choix surprenant revient hanter Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Auteur d'une belle campagne en Coupe de France la saison passée, Jean-Philippe Krasso, buteur contre les Verts, avait gagné un transfert surprise dans le Forez. Où il avait réalisé une bonne préparation, Claude Puel estimant même qu'il était devant Charles Abi dans la hiérarchie. Mais une fois la compétition venue, on ne l'a plus revu, ou très peu. Si bien qu'en janvier, le manager stéphanois a préféré renvoyer son attaquant en National, direction Le Mans.

"Ce but va lui faire beaucoup de bien"

La bonne nouvelle, c'est que depuis son arrivée dans la Sarthe, Krasso retrouve des couleurs. Son entraîneur, Didier Ollé-Nicolle, a expliqué à Ouest France comment il avait fait pour relancer l'attaquant : "JP avait fait un très bon premier match contre Bastia, ensuite c’était plus compliqué. C’est un garçon qui manque de rythme. Mais vous savez, en début semaine après chaque séance on allait courir 40 minutes ensemble en forêt. Il fait un travail athlétique de fond. ​Cette semaine, je l’ai retrouvé avec du gaz, on sait que dans les semaines qui arrivent et sur les matches prochains il va encore monter en puissance. Ce but va sans doute, psychologiquement, lui faire beaucoup de bien".

La mauvaise, pour les Verts, c'est que devant les difficultés d'Anthony Modeste à retrouver la forme et celles de Charles Abi à être décisif quand il est titulaire, la présence de Krasso dans l'effectif en cette deuxième partie de saison aurait pu rendre bien des services…