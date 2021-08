ASSE – Mercato : un nouveau rôle pour ce recalé de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Il fallait s'y attendre... Après deux prêts peu concluants à Châteauroux (L2) puis au SC Lyon (National), Lamine Ghezali a directement rejoint l'équipe réserve de l'ASSE. A 22 ans, l'ailier n'entre pas du tout dans les plans de Claude Puel qui ne l'a pas convié à la préparation estivale. Il faut dire que Ghezali n'avait pas inscrit le moindre but ni à Châteauroux, qui l'avait réexpédié à l'ASSE dès janvier 2020, cassant son prêt d'un an, ni au SC Lyon, où il avait oscillé entre l'équipe première et la réserve la saison passée.

Ghezali repositionné latéral droit

Et pour son retour en réserve, Ghezali évolue depuis le début de la préparation dans un nouveau rôle de latéral droit, à l'initiative du coach Razik Nedder. Cela a encore été le cas ce mercredi en amical contre Chamalière (4-1). Ghezali est encore sous contrat pour un an chez les Verts.

