ASSE : une recrue de l'hiver a tapé dans l'oeil d'un entraîneur bien connu

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Elie Baup était de retour à Bordeaux, samedi dernier. Et notamment dans l'enceinte bordelaise afin d'assister à la rencontre de Ligue 2 opposant les Girondins à l'ASSE. Résultat, un match nul 1-1, comme vous le savez, mais la découverte pour l'ancien entraîneur des Verts et des Girondins d'un joueur qui lui a tapé dans l'oeil : Niels Nkounkou.

Des propos accordés au site poteauxcarrés. "J’ai bien aimé Niels Nkounkou, je trouve que c’est un joueur qui dégage beaucoup de puissance. Il est très percutant. Par moment il fait des différences, il faut parfois qu’il se canalise. Je trouve que c’est un garçon intéressant, sachant que c’est un jeune joueur de 22 ans qui a encore une belle marge de progression. J’apprécie aussi Saidou Sow et le petit Benjamin Bouchouari. Lui, parfois, il garde un peu trop le ballon, on l’a encore vu samedi, mais il a quand même du potentiel. Il y a de bons jeunes dans cet effectif stéphanois, entourés de gars plus expérimentés comme Gautier Larsonneur, Anthony Nriançon, Thomas Monconduit, Jean-Philippe Krasso. Sans oublier Dennis Appiah qui apporte son gros vécu dans l’élite."