ASSE – Mercato : Wesley Fofana est revenu sur son départ des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Formé à l’ASSE, Wesley Fofana a quitté l’ASSE pour rejoindre Leicester en 2020 pour la somme de 35 millions d’euros. Un choix qui a été très critiqué à l’époque par certains observateurs et fans des Verts. Dans un interview accordé à Vista, le Français est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Saint-Étienne.

« À Saint-Etienne, je n’ai pas fait une saison complète encore. Leicester arrive après cette finale contre le PSG. Je suis encore un petit jeune. Ce n’était pas le moment, je ne m’y attendais pas. Une offre arrive sur la table, c’est un club anglais, il y a un bon projet. Financièrement tu vois que ça y est, on va dire qu’il n’y a plus de problème. À Saint-Etienne, je gagnais bien ma vie, il ne faut pas se mentir. Mais à Leicester, tu rentres dans une dimension, où tu investis, tu peux acheter des maisons pour ta famille, tu peux mettre tout le monde à l’abri : ma famille proche, mes amis, ceux qui sont là depuis le début, qui m’ont aidé : le taf il est fait, reposez-vous maintenant, moi je prends tout sur mon dos. », a-t-il d’abord commenté dans des propos rapportés par Poteaux Carrés.

« C’est ça que j’ai essayé d’expliquer, les gens le prennent comme ils le veulent. Ça ne m’a pas touché que les gens disent que je ne pense qu’à l’argent. Je suis joueur de foot, c’est ma passion mais c’est aussi mon travail. Quand tu n’as pas de père…tout repose sur moi, je suis le seul espoir. Tu te dis, si tu dis non et qie l’année prochaine tu te blesses, il se passe quoi ? Ok, tu vas rester avec ton salaire mais si tu te blesses à Leicester, ce n’est pas pareil. Il ne faut pas dire mercenaire... », a confié le joueur qui a grandi à Vitrolles.

Aujourd’hui, Wesley Fofana entrevoie le bout du tunnel ! Recruté pour 80 millions d’euros l’été dernier à Leicester, le défenseur français s’est blessé au mois d’octobre avec Chelsea. Hier, il a fait son retour dans le groupe des Blues lors du match contre le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. S’il n’a pas pu aider les siens qui se sont inclinés en Allemagne (1-0), le natif de Marseille va très rapidement rejouer avec le club de Premier League. Proche de l’Équipe de France, l’ancien stéphanois va tenter de pousser dans les prochains mois pour se faire une place dans l’effectif de Didier Deschamps.