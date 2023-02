ASSE : Monconduit fait un aveu sur ses débuts avec les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Arrivé cet été à l’ASSE en provenance de Lorient, Thomas Monconduit n’a pas réussi à performer dans ses débuts à Sainté. Dans un entretien accordé au Progrès, le milieu de terrain stéphanois s’est confié sur la période difficile qu’il a vécu lorsqu’il a débarqué à Saint-Étienne.

« On arrive avec notre fraîcheur dans un club où la situation est compliquée et on est pris là-dedans. J’étais à l’hôtel, puis dans un petit Airbnb avant d’avoir mon appartement en octobre quand ma copine m’a rejoint. Ce sont des choses qui se mettent en place mais cela n’a pas été aussi facile que je le pensais. Je n'ai pas très bien vécu ma longue blessure, même s’il y a eu la Coupe du monde au milieu. Le mollet, c’est compliqué : il y avait des moments où j‘étais très bien et le lendemain, je rechutais. Cela a été difficile mentalement ».

Le renouveau de Monconduit

L’hiver dernier, Thomas Monconduit était proche de quitter l’ASSE seulement quelques temps après son arrivée, un évènement finalement causé par un manque de communication entre les différentes parties selon lui « on s’est tous parlé et personne ne voulait se séparer », a-t-il expliqué. Désormais, le milieu de terrain semble retrouver du plaisir sur le terrain tout comme son équipe qui s’est enfin mis à gagner des matchs.

« Je me sens bien, c’est un système très libre et un rôle hybride où il faut compenser tout le monde. On ne me voit pas forcément mais j’aime ce travail de l’ombre. Quelquefois, je vais juste empêcher une passe. J’adore m’adapter aux autres. J’adore faire le jeu et défendre en avançant. Même s’il y a encore des axes de progression, notamment sur les ressorties de balle. Le coach veut que je fixe à l’intérieur, en me postant entre l’attaque et le milieu adverse, pour créer une supériorité au milieu et trouver les côtés », a-t-il confié dans le quotidien régional.