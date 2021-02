ASSE : Modeste affiche ses ambitions, Puel dévoile ses plans pour lui

L’arrivée d’Anthony Modeste est déjà considérée comme le salut pour les supporters de l’ASSE. Prêté sans option d’achat cet hiver par Cologne, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux a déjà fait bonne impression mercredi contre le FC Nantes lors de son entrée en jeu (1-1). Ce samedi, il a affiché ses ambitions.

« L'ASSE c'est une affaire de famille, mon papa a joué ici, mon agent et mon beau père aussi. J'espère qu'ils seront fiers de moi. C'est un clin d'oeil, ça fait un petit moment que l'ASSE me suit, a-t-il rappelé en conférence ce de presse. J’espère jouer 60-70 minutes. Je vais faire le maximum. Il y a une très bonne équipe, je suis surpris du classement. Techniquement c'est une belle équipe, je vais me régaler ici. »

« Si je vais rester ? Vous savez quel temps il fera demain, vous ? »

Modeste a également insisté sur son rôle de buteur. « J'ai 32 ans, j'ai envie de jouer. Rester sur le banc, ce n’était pas mon délire. Je suis un buteur, ça ne se perd pas du jour au lendemain demain. Une entente avec Romain (Hamouma) ? Vous avez bon œil ! On s’entend bien mais avec d’autres aussi, il faut les automatismes, a-t-il souligné. Ça se passe très bien. On a un bon groupe de jeunes. Je suis aussi là pour les accompagner. J’attaque ma 14e année en pro. Je remercie les deux clubs d’avoir en sorte que ça se fasse de la meilleure des manières. Si je vais rester ? Vous savez quel temps il fera demain, vous ? »

Puel ne veut pas que Modeste s'éparpille sur un côté

Invité à évoquer ses plans pour son nouvel attaquant, le coach de l’ASSE a pleinement conscience de ses qualités axiales mais ne veut pas le griller physiquement. « Il va nous apporter beaucoup. C'est quelqu'un de calme, il a de l'humilité, sans mauvais jeu de mot. Il a le geste juste dans la surface, il a tous les éléments de l'attaquant. C'est une chance pour le groupe de l'avoir, pour nos jeunes aussi, a apprécié Claude Puel. On va l'intégrer à travers les matchs, on va le faire monter physiquement avec du temps de jeu en restant vigilant à ne pas le blesser. Il sera précieux devant le but. C’est un vrai attaquant axial. L’association en attaque, on verra. Je ne veux pas qu’il s’éparpille sur un côté. »