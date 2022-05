ASSE : après le fiasco, les dirigeants communiquent et font une annonce pour le futur du club !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

L’ASSE évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Verts n’ont pas su se maintenir lors du barrage qui les a opposés à l’AJ Auxerre. Les hommes de Pascal Dupraz se sont inclinés aux tirs au but après un match nul (1-1). À l’issue du match, les dirigeants s'expriment sur l’avenir des Verts.

Dans un long communiqué, ils assument leur responsabilité dans la relégation du club et font une grosse annonce : « Dans quelques temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l'institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l'élite. »

Sur Twitter, Romain Molina annonce le rachat à venir du club : « L’ASSE sera bientôt racheté (sauf si les propriétaires réclament de nouveau plus d’argent, mais ce serait étonnant), donc il y a espoir. C’est même une excellente chose si Blitzer finalise la vente (grosse probabilité, il y avait des gens bossant pour lui au match). Groupe plutôt sain/transparent dans sa gestion (le changement à Beveren à ce niveau est stupéfiant). Pas parfait, mais ce ne sont pas des fossoyeurs. »

Il y a une certaine logique de voir Bordeaux et Saint-Étienne en L2 vu l’absence de projet sportif, de cohérence et les micmacs en tout genre.



