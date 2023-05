ASSE : Monconduit donne déjà rendez-vous aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Sa saison

"J'avais un peu moins de jus contre Laval. Je paye ma saison en dents de scie. Ça fait 5-6 ans que j'étais plutôt tranquille avec les blessures. Mais ça ira mieux la saison prochaine."

Le système de jeu

"Honnêtement c'est un système que j'aime bien. Il faut toujours être dans l'action, analyser ce que font les coéquipiers. A la perte du ballon, on a tendance à se faire ouvrir. Mais il faut l'accepter. Il faut juste marquer un but de plus que l'adversaire."

La montée en L1

"Chaque saison, l'objectif est de monter. Il risque d'y avoir pas mal de changements au mercato. J'ai envie de vivre une montée avec Sainté. Ça peut être dix fois ce que j'ai vécu avec Amiens."

La concurrence

"Je trouve ça cool qu'il y ait de la concurrence au milieu, c'est un cercle vertueux. Ça tire tout le monde vers le haut. On a un vrai bon groupe."

