ASSE – Montpellier (0-1) : les notes des Verts

MOULIN (4)

Contrairement au début de saison, il n'est plus décisif. Un peu court sur le but de Mavididi, même si la frappe de l'attaquant montpelliérain était bien enroulée. Vigilant sur une tête de Laborde (43e).

MOUEFFEK (5)

Comme à Metz (0-2), l'ancien pensionnaire du centre de formation a été le meilleur Vert sur le terrain, ou plutôt le moins mauvais. Du coffre, de l'allant, même s'il devrait lever un peu plus la tête.

SOW (4)

Pas très clair sur le but de Mavididi, il a fait ce qu'il a pu le reste du temps. Difficile de l'incriminer, même si à 18 ans, il est quand même un peu léger...

KOLODZIEJCZAK (4)

Il n'avait pas joué d'un mois après sa suspension. Sa relance plein axe a entraîné le but de Mavididi. Ensuite, il a plutôt bien géré, même si on ne s'improvise pas chef de défense. Une tête de peu à côté (30e).





SILVA (4), puis SOUICI

Pour son retour après plus de trois mois d'absence, Silva a fait avec ses moyens du moment. Il s'est laissé déborder plusieurs fois et ses rares centres ne sont pas arrivés. Remplacé par SOUICI, qui a raté la seule passe qu'il a eu à faire (90e)...

NEYOU (4)

Son retour était censé apporter plus de fluidité au jeu. Mais comme à Metz, il n'a pas surnagé, malgré sa volonté d'aller de l'avant. Rentrerait-il dans le rang ?

CAMARA (4), puis RIVERA

En relayeur, Camara a bien démarré son match en grattant quelques ballons. Mais il a vite baissé le pied. Remplacé par RIVERA, qui tarde à valider ses belles promesses de l'été depuis que le championnat a débuté.

YOUSSOUF (3), puis AOUCHICHE (4)

Titularisé dans le 4-3-3 mis en place par Puel, Youssouf a une nouvelle fois confirmé qu'il était encore loin de son meilleur niveau. Remplacé à la mi-temps par AOUCHICHE, plus disponible mais qui a cafouillé la meilleure occasion verte de la rencontre en ratant sa reprise du gauche (66e).

BENKHEDIM (3), puis BOUANGA

Pour sa première titularisation de l'année, Benkhedim est passé à côté de son match, trop juste physiquement. Remplacé par BOUANGA, qui a expédié une volée dans le kop nord (63e) et oublié Abi sur un contre (85e).

KHAZRI (4), puis ABI

Khazri a fait preuve d'envie mais ses efforts sont restés vains et il s'est encore pris un carton jaune stupide qui lui vaudra d'être suspendu face à Brest. Remplacé par ABI, qui a apporté plus de poids à une ligne d'attaque qui en a encore manqué considérablement.

HAMOUMA (4)

C'est lui qui a donné les deux ballons vendangés par Bouanga (63e) et Aouchiche (66e). Mais on l'a connu plus inspiré et plus consistant. Capitaine d'un navire qui coule à pic.