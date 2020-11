ASSE - Montpellier HSC (0-1) : scénario cruel, derby, Puel se montre combatif pour relever la barre

Depuis sa victoire historique au Vélodrome, face à l'OM (0-2), l'ASSE n'avance plus en Ligue 1 (1 nul, 5 défaites). Après un début de saison canon, la situation des Verts devient préoccupante.

Après le nouveau revers face à Montpellier (0-1), cet après-midi à Geoffroy-Guichard, Claude Puel a regretté le manque de réaction de ses joueurs : "Le scénario et la physionomie de nos matches se répètent. On concède une première occasion et par là même un premier but et ensuite on peine à refaire surface. Après discussion et réorientation à la mi-temps, on revient dans le match en termes de jeu car nous avons le ballon avec trois ou quatre situations que l'on se doit de convertir. On ne peut pas s'en satisfaire."

Dimanche prochain le club du Forez va faire face à l'OL, dans un derby qui s'annonce déjà bouillant. Pour cette rencontre capitale, Claude Puel veut redonner une âme à ses ouailles : "On va remettre du coeur à l'ouvrage pour être dans les meilleures dispositions pour le derby (contre Lyon) qui reste particulier et à part. C'est vrai qu'on ne l'a pas très bien préparé avec une défaite à la clé. Il faut que tout le monde reste bien concentré et solidaire en donnant le meilleur. Car on peut donner plus, on le voit sur la seconde période. Il faut maintenant trouver des parades et avancer."