ASSE - Montpellier : la réaction de Hamouma après son but et le succès des Verts

Remis de sa blessure à la cuisse, Romain Hamouma était de retour ce samedi lors de la victoire de l'AS Saint-Etienne face à Montpellier (3-1), à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Entré en jeu à la 70e minute à la place de Ryad Boudebouz, l'attaquant de 34 ans a sonné la révolte, inscrivant le premier but des Verts d'une frappe du pied droit en pivot, qui a fini sa course dans la lucarne droite du gardien montpelliérain (82e).

"Ça fait plaisir de jouer ici quand le public est comme ça"

Quelques secondes après le coup de sifflet final, Romain Hamouma s'est exprimé au micro d'Amazon Vidéo. "Je pense que dans l'ensemble on fait un bon match. On fait une bonne première mi-temps mais on n'a pas de réussite, sur leur seul occasion ils mettent un but. A ce moment, mentalement on n'est pas au mieux et c'est difficile. Je pense que tout au long du match on n'a jamais cessé d'y croire. Les remplaçants ont joué leur rôle comme le coach l'avait dit. Avec le but que je mets, ça relance le match. Arnaud Nordin fait une super chevauchée et sur le troisième aussi, il contribue au but de Wahbi Khazri. Ça récompense l'état d'esprit de l'équipe mais il faut toujours confirmer, on ne peut pas s'appuyer que sur ce match mais c'est une bonne base de travail. Ça fait plaisir de jouer ici quand le public est comme ça, de ne pas lâcher jusqu'à la fin et de gagner des matchs."

🗳 Qui a été le 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐭 ce soir lors d'#ASSEMHSC (3-1) ?



Bonne chance. On ne peut voter qu'une fois. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 5, 2022