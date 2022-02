ASSE - Montpellier : les notes des Verts, renversants !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

BERNARDONI (5)

Trompé à bout portant par Wahi, peu sollicité le reste du temps, le gardien des Verts s'est illustré par une sortie courageuse hors de sa surface devant Germain (45e). Et par sa traversée du terrain en sprintant pour aller fêter le but de Khazri !

SACKO (5,5)

Le Malien a débuté en défense centrale, comme axial droit. Il a livré un bon match, confirmant son sérieux et sa vitesse. Avec lui, l'ASSE tient un bon guerrier, semble-t-il.



MANGALA (4), puis AOUCHICHE

Pour son premier match depuis le printemps dernier, Mangala a logiquement manqué de rythme et de repères. Cela s'est senti en début de partie, notamment sur le but montpelliérain. Mais l'ancien international a aussi montré ce qu'il allait pouvoir apporter : son expérience et sa sérénité. Remplacé par AOUCHICHE, quand Dupraz a joué son va tout. Et le « double A» n'a pas été étranger à la superbe fin de match des Verts puisque c'est lui qui a servi Hamouma sur l'égalisation, avant de lancer Nordin sur le 2-1... de la main ! Une très belle entrée.

NADE (5,5)

Le but du MHSC est venu de la gauche. Mais il a encore gagné beaucoup de duels. Un bon retour devant Wahi (31e). Il confirme, match après match.

MACON (3), puis THIOUB

En piston droit, Maçon a confirmé ses difficultés du moment. Ses centres ne sont pas arrivés, pour la plupart, et il a manqué de justesse dans ce qu'il a entrepris. Remplacé par THIOUB, pas franchement plus convaincant.

GOURNA (5,5)

Dans l'entre jeu, le jeune milieu s'est dépensé sans compter. Il a fini fort, à l'image de son équipe.

YOUSSOUF (4), puis MOUEFFEK

Youssouf a encore eu trop de déchet dans ses passes, malgré son activité. Remplacé par MOUEFFEK, alors que l'ASSE était menée... L'ancien pensionnaire du centre de formation s'est montré plus percutant.

KOLODZIEJCZAK (5)

Aligné au poste de piston gauche, Kolo s'est retrouvé très haut sur le terrain. Pas forcément son meilleur poste mais il n'a pas démérité. Et il a fini fort, lui aussi, quand il a été repositionné dans l'axe à la sortie de Mangala.

BOUDEBOUZ (4), puis HAMOUMA

Dupraz a souligné le match de Boudebouz après la rencontre. Pourtant, l'Algérien a eu du mal à trouver les bonnes passes, jouant un peu trop arrêté. Remplacé par HAMOUMA, auteur de l'égalisation d'une frappe splendide en lucarne. Un bijou qui a sonné la révolte de l'ASSE.

KHAZRI (5,5)

Capitaine, le Tunisien n'a pas ménagé ses efforts. Il a buté sur Omlin (35e) et n'a pas toujours fait les bons choix mais son but, le premier depuis son lob à Metz (1-1) en octobre, a récompensé ses efforts.

BOUANGA (4), puis NORDIN

Bouanga a buté sur Omlin lui aussi (37e) et il n'a pas été très inspiré dans ses initiatives. Remplacé par NORDIN, auteur du but du 2-1 d'une jolie frappe enroulée, puis passeur décisif pour Khazri sur un joli déboulé. Une entrée renversante !