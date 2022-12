ASSE : Moravcik secoue les joueurs et leur offre la solution miracle pour s’en sortir !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Les légendes de l’ASSE profitent de la trêve internationale liée à la Coupe du monde pour envoyer tout leur amour à leur club de cœur. Et tenter de remobiliser une équipe qui est dans le dur depuis le début de la saison. Ce lundi, c’est Lubomir Moravcik (57 ans) qui est passé à l’action pour dire toute son inquiétude sur la situation actuelle des Verts.

« Je m’inquiète parce que dernier, surtout après la défaite contre Rodez, a-t-il affirmé dans l’émission Carton Rouge. J’étais confiant qu’on allait battre Rodez et qu’on allait monter dans le tableau mais cette défaite, c’était un coup de mal pour les joueurs. Maintenant, il faut que eux se remettent en question et qu’ils se se préparent physiquement surtout, pour cette deuxième partie de saison à 100%. »

L’ancien milieu offensif de l’ASSE a donné sa recette aux Verts pour relever la tête. « Il ne faut pas lâcher. La première chose, ce n’est pas jouer football. D’abord, il faut se battre, et après le football. La qualité va revenir je suis sûr et certain. Mais la combativité, ça devrait être à 100% à chaque match, après on s’en sortira, a-t-il poursuivi. Si on lâche physiquement, on ne va pas s’en sortir. C’est là qu’il faut que Saint-Étienne se remette en question. On voit que la situation est délicate mais rien n’est fini, il y a encore beaucoup de matchs. »