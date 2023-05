ASSE : Moueffek cerne les enjeux de la fin de saison des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

But ! : Aïmen, qu'avez-vous ressenti en marquant contre Guingamp ?

Aïmen MOUEFFEK : Beaucoup de joie. C'était magnifique ! En plus avec la victoire au bout, c'est parfait !

Le coach demande aux milieux d'être plus décisifs, vous l'avez été...

On sait qu'on doit être plus souvent décisifs. Dans le foot moderne, on attend des milieux qu'ils fassent des passes décisives et qu'ils marquent quelques buts. Il faut soigner ses stats, c'est important.

Que vous a dit le coach à la mi-temps ?

Il nous est un peu rentré dedans. Tactiquement, il a changé des choses. On laissait trop d'espaces. Ça a bien fonctionné. On était mieux après.

Les remplaçants ont apporté...

Oui. Quand on entre, il faut apporter du jus, de la fraicheur. Là ils ont fait la différence. Ça a fait basculer le match. C'est une belle victoire. Gagner comme ça, renverser un match sur la fin, dans cette ambiance, ça forge le groupe.

Comment vous sentez-vous physiquement en cette fin de saison ?

Je me sens super bien. J'ai enchaîné quelques entrées avant de retrouver une place de titulaire à Rodez. Tout va bien.

Qu'aviez-vous pensé de votre match à Rodez pour votre retour dans le onze ?

Ce n'était pas mon meilleur match. Mais ce n'était pas le meilleur match de l'équipe. C'était un match compliqué, à cause du terrain, de l'adversaire.

Vous vous sentez prêt à enchaîner ?

Je n'attends que ça ! Je m'en sens capable. Tout va bien. J'en ai envie.

Avant Rodez, vous aviez enchaîné cinq matches sur le banc. Comment l'aviez-vous vécu ?

C'était un peu frustrant. On en a discuté avec le coach. Je pense que tout le monde a envie de jouer, c'est normal. Mais il y a ce protocole. Je sais que c'est pour mon bien. Le coach prend bien soin de moi. C'est une chance pour moi.

Comment vivez-vous cette concurrence ?

On a pas mal de joueurs au milieu, avec des profils différents. C'est bien pour l'équipe, pour l'émulation. En plus on commence à bien se connaître. Ça va faire un an qu'on joue ensemble. On se connait tous.

Vous avez des affinités avec Benjamin Bouchouari, sur et en dehors du terrain...

C'est vrai. C'est toujours sympa de jouer avec un pote. Mais j'aime jouer avec les autres milieux de terrain aussi.

« Honnêtement, on ne pense plus au maintien depuis un petit moment, on est plus dans l'objectif de gratter encore des places. Là on est 10es. On va essayer de finir encore un peu plus haut. »

Quel regard portez-vous sur votre saison ?

Elle est positive parce que j'ai enfin pu enchaîner les matches. Je suis super content de ça. Après, j'espère jouer encore plus. Il faut que je prouve au coach que j'ai ma place.

L'équipe n'a plus vraiment d'enjeux sur cette fin de saison...

On a quand même des objectifs. On ne veut pas finir en roue libre. On était sur une bonne lancée mais il y a eu cette défaite contre Metz. On a perdu notre invincibilité mais là on vient de réenclencher une petite série. Maintenant il faut bien terminer. C'est important. Honnêtement, on ne pense plus au maintien depuis un petit moment, on est plus dans l'objectif de gratter encore des places. Là on est 10es. On va essayer de finir encore un peu plus haut.

N'y a-t-il pas un peu de décompression ?

Non. C'est juste compliqué de toujours être au top. On aimerait gagner tous nos matches mais ce n'est pas possible. Chaque match ils sont là. On n'a pas le droit d'en garder sous le pied. Cette fin de saison, on ne peut pas la prendre à la légère. Par rapport aux supporters c'est impossible. Ils se déplacent, partout où on va, ils viennent au stade. À Geoffroy-Guichard, tu te dois de gagner chaque match. Si tu le fais pas pour toi, tu dois le faire pour les gens. Et c'est pareil à l'extérieur.