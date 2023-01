ASSE : Moueffek donne une très bonne nouvelle pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Auteur d'un bon match contre Caen (1-1), Aimen Moueffek a livré ses impressions après la rencontre. « Cela fait plaisir d’être revenus dans le match même si ce n’était pas le résultat attendu puisqu'on n'a pas gagné. Mais ce point va faire du bien au groupe. Il va nous permettre d’avancer. Dans l’ensemble, on a fait un bon match. On s’est réveillé une fois que l’on a pris le but. Les erreurs individuelles, c’est ce qui nous pénalise ».

Il se sent « super bien »

Un Moueffek heureux d'avoir joué contre Annecy et Caen... « J'ai pu enchaîner sans problèmes, je me sens super bien », lui qui se veut optimiste. « Si tout le monde donne plus et augmente son niveau d’exigence, ça va le faire. Il n’y a pas de raison. »