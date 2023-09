ASSE : Moueffek s’active de belle manière après le terrible séisme au Maroc

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Aïmen Moueffek ne jouera pas demain. Pour la deuxième manche entre le Maroc et le Brésil U23, le jeune milieu de terrain de l’ASSE était assuré d'avoir du temps de jeu demain à Fès mais le séisme survenu dans la région de Marrakech ce week-end en a décidé autrement. La Fédération marocaine a en effet décidé d'annuler cette rencontre suite au deuil national de 3 jours décrété par le Roi Mohamed VI.

Moueffek a mis en place une cagnotte

Loin de rester les bras croisés, Moueffek a décidé d’être un acteur pour soutenir les victimes de ce terrible drame. Le joueur de 22 ans et son association Al Wahhab ont ainsi mis en place une cagnotte en aide aux victimes. Il y a bien plus important que le football et le sport en général aujourd’hui.

