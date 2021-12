ASSE : Moukoudi, des propos prophétiques sur Puel

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Depuis le début de la saison, l'ASSE vit un calvaire. On aurait pu penser que les joueurs finiraient par se désolidariser de Claude Puel mais, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de le lâcher, ils lui ont sauvé la peau, en égalisant dans le temps additionnel contre Angers (2-2) ou en s'imposant après la 90e face à Clermont (3-2). On peut donc imaginer que le groupe vert faisait corps avec son coach, qui a été mis à pied après la déroute contre Rennes (0-5). Pourtant, les propos tenus par Harold Moukoudi après cette raclée laissaient augurer du changement…

« Je n'ai pas les mots. Prendre un tel score à domicile, c'est honteux, catastrophique. Nous sommes tous abattus. Vraiment, ça fait mal. Il faut très très vite trouver des solutions et relever la tête. Dans notre position, nous n'avons pas le choix. On ne peut pas continuer ainsi. C'est compliqué d'expliquer cette situation. En plus, il y a ce match qui fait vraiment mal. On a pris un sérieux coup derrière la tête. Est-ce que cela laissera des séquelles ? Je ne sais pas, je ne suis pas visionnaire. Il est normal que les supporters soient en colère. Il est vrai que le moindre fait peut être fatal pour nous. Sur ces derniers matches, c'est ce que nous avons vu. » "On ne peut pas continuer ainsi", c'est ce que les dirigeants ont fini par se dire aussi…