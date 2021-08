ASSE : Moukoudi envoie un premier message à Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Sur ASSE-TV, Harold Moukoudi est revenu sur la défaite stéphanoise à Francfort, samedi. « Ce match nous a tous frustrés, on aurait voulu mieux faire, a commenté l'ancien havrais. Le contenu de la première mi-temps n'était pas bon. En deuxième période, on était beaucoup mieux. On va retenir le positif », a-t-il expliqué.

« On va passer aux choses sérieuses »

Et à lui d'ajouter : « Cette préparation était très intense. Le groupe a bien travaillé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On a tous hâte de débuter ce championnat. On se prépare au mieux pour bien débuter et ce depuis le début de la préparation. À présent, on est encore plus focus parce que dès dimanche les points vont compter. »

Découvrez les temps de jeu des Verts dans la préparation 👇 #ASSE https://t.co/CF4VienIqU — Envertetcontretous (@Site_Evect) August 1, 2021