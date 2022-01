ASSE : Moukoudi fait parler de lui à la CAN 2022

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Le Cameroun a été tenu en échec ce lundi par le Cap-Vert (1-1) lors du troisième et dernier match de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Mais les Lions Indomptables ont assuré la première place du groupe A. Titulaire, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne, Harold Moukoudi, s'est fait remarquer durant cette rencontre en délivrant une passe décisive à Vincent Aboubakar (39e).

FULL-TIME! ⏰ #TeamCapeVerde 1️⃣-1️⃣ #TeamCameroon



A goal in each half for both sides as the two sides share the honours. 🤝#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #CPVCMR pic.twitter.com/VSKhPmCXpu