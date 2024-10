ASSE : Mouton pointe le gros point faible des Verts

Olivier Dall'Oglio était particulièrement frustrés après la défaite de ses Verts à Angers (2-4) hier. L'entraîneur de l'ASSE a pointé du doigt les nombreux cadeaux faits par ses joueurs à leurs adversaires. Il n'est pas le seul à dresser ce constat. Au site Evect, le milieu Louis Mouton a dit à peu près la même chose...

"Un match un peu particulier parce que je pense qu’on peut faire beaucoup mieux et le résultat ne reflète pas forcément la première mi-temps. Rentrer en étant menés, ce n’est vraiment pas mérité, on fait des cadeaux à Angers et ça fait chier ! Il faut vite se remettre dedans parce qu’au final, il y a des bonnes choses mais on se rend compte qu’à chaque fois qu’on arrive à embêter une équipe, on leur donne des buts. Ça commence à faire beaucoup."

"On ne se facilite pas la tâche à chaque fois qu’on arrive à revenir. Je parle notamment de Lens, où on perd un à zéro et on arrive à remettre de l’intensité et des duels. On sentait qu’il pouvait se passer quelque chose et on fait une erreur derrière. Là c’est pareil, une fois un coup de pied arrêté, une fois un ballon perdu au milieu... C’est de la faute de tout le monde. Nous quand on récupère des ballons chez eux, c’est compliqué d’aller marquer et on a l’impression que pour eux, c’est plus facile. C’est compliqué."