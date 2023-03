ASSE : Mvila clame son amour pour Gasset et revient sur ses propos polémiques

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Ce vendredi, Libération a publié une interview de Yann Mvila dans laquelle le milieu de terrain de l'Olympiakos est notamment revenu sur son passage à l'AS Saint-Etienne. Recruté par Jean-Louis Gasset, qui avait fait jouer son impressionnant carnet d'adresses, en janvier 2018, l'international avait rapidement fait l'unanimité, au point de prolonger jusqu'en 2022. Mais il était parti dès l'été 2020, dans la foulée de Gasset, après avoir déclaré qu'il ne resterait pas si son coach partait. Un coup de pression qui avait été très mal vu en interne et qu'il justifie aujourd'hui...

"En 2018, Jean-Louis Gasset m'appelle pour que je vienne relancer l'AS Saint-Etienne. Je lui dois deux magnifiques années en équipe de France, j'accepte. Un an plus tard, en répondant à une question que l'on me pose, je lâche : "Si Gasset s'en va, je m'en vais". Je m'exprimais par rapport à une fidélité ancienne. Je n'avais rien contre un éventuel successeur. Je n'exigeais aucun droit de regard. Mais on l'a vu comme ça. Quand Gasset te parle, ça sonne vrai. Il va chercher l'homme avant le joueur et je n'ai jamais, jamais vu le foot autrement. Il m'a déjà chopé devant tout le monde : quand il pousse une gueulante, tu te dis chaque seconde qui passe que ça doit être la dernière (sourire). Certains joueurs sont différents, bonjour-bonsoir, chacun fait son truc, etc. Mais moi, je dois croire à quelque chose qui me protège, où tu ne te demandes pas quand tu vas prendre un couteau dans le dos. Il me faut un écho, de... l'électricité. A Saint-Etienne, j'ai joué un match avec deux déchirures à la même cuisse parce que Gasset me l'avait demandé."