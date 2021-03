ASSE : Neyou a contacté un autre entraîneur que Puel

Auteur d'une première partie de saison de très haut niveau, Yvan Neyou a convaincu l'AS Saint-Etienne de transformer son prêt en provenance du Sporting Braga en transfert définitif. Il a également attiré l'attention du sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceiçao, qui l'a convoqué à l'automne. Sauf que le milieu de terrain ne se sentait pas prêt, alors, à porter la tunique des Lions Indomptables. Les choses ont évolué depuis, puisque Neyou a été convoqué pour le rassemblement de la mi-mars.

"Il m’a écrit en disant que si je le convoque, je peux compter sur lui"

Antonio Conceiçao a expliqué en conférence de presse que c'est Neyou qui était revenu vers lui ! « Je l’avais présélectionné la dernière fois, il m’a dit que ce n’était pas le bon moment pour lui. J’ai personnellement discuté avec lui, il a dit qu’il ne se sentait pas dans les meilleures conditions pour venir jouer. J’ai accepté cette décision. Quand on travaillait pour envoyer la liste des 37 présélectionnés, il m’a écrit en disant qu’il a bien réfléchi et que si je le convoque, je peux compter sur lui. Après un travail de continuité et d’analyse, j’ai jugé qu’il peut être dans la liste des 25 joueurs. Et ça confirme que la porte n’est fermée à personne. »

Manque de bol, les clubs professionnels français ont décidé de ne pas libérer leurs internationaux non-européens pour les matches de la fin mars ! Ivan Neyou devra donc encore patienter quelques mois avant de pouvoir porter la tunique des Lions Indomptables…