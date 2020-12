ASSE : Neyou, Bouanga, Nîmes… le meilleur de la conf' de Puel

Le point sur l'effectif

"Silva est en reprise et Retsos n’est pas disponible. Moueffek est toujours malade et va être en reprise. Yvann Macon est revenu ici. Sa rééducation se déroule bien. Il est dans les temps avec un bon moral mais il ne jouera pas cette saison. Yvann a un bon moral. Il met tous les atouts de son côté pour revenir encore plus fort."

Un Nîmes au plus mal

"Notre match à Bordeaux est cohérent avec deux superbes buts. Ça fait du bien. Nîmes va venir pour en découdre. Il ne va pas venir en victime, ce qui est normal. Je m’attends à une grosse dimension physique oui. L’équipe nîmoise va être bien présente. Ils ont des joueurs capables de mettre beaucoup de densité physique, du pressing. Les bons résultats rejailleront sur tout le groupe. Je veux avoir une équipe chaque fois compétitive avec des joueurs aux bonnes dispositions mentales et physiques pour cet enchaînement. Cette confiance dans le jeu, ce relâchement, qu’on va chercher à travers des fondations solides, ça s’entretient. Il ne faut pas dévier de cette trajectoire. J’attends beaucoup dans notre préparation et notre investissement. Ça veut dire quoi archi favori face à Nîmes ? Vous pensez que ces derniers temps on a une marge ? Il va falloir batailler comme lors des matches précédents. Nîmes ne lâche pas. Ils ne viendront pas en victime. Ils ont des arguments, comme tout le monde."

Le manque de réussite de Bouanga

"Oui, Bouanga a deux situations qu’il peut mieux gérer à Bordeaux. Mais tout n’est pas à jeter dans son match. Il ne faut pas se focaliser sur lui. Les choses reviendront dans l’ordre. Certains joueurs sont plus en réussite que d’autres."

Un Neyou plus offensif

"Je veux que Neyou participe un peu plus offensivement, qu’il ait la possibilité d’entreprendre. Il en a les capacités. Il peut jouer devant la Défense et plus haut. À Nantes, on l’avait mis un cran plus haut, il avait fait une passe décisive."