ASSE – Nice (1-3), les notes des Verts face aux Aiglons

MOULIN (4)

Certains lui tombent dessus mais sur le premier but niçois, il est au dessus de la mêlée pour repousser le corner des Aiglons qui revient dans les pieds de Lees-Melou libre de tout marquage. Et sur le second, Sow lui enlève le ballon des mains... Une double parade devant Gouiri et Lees-Melou (22e).

SOW (2), puis TRAUCO (6)

Dans la défense à trois mise en place par Puel, Sow, axial droit, a été en grande difficulté. A côté de la plaque, le Guinéen a fini par craquer sur cette balle qu'il dévie alors que Moulin s'apprêtait à s'en saisir. Un but-gag qui a complètement plombé l'équipe. Remplacé à la mi-temps par TRAUCO, qui a bien animé son couloir en soutien de Bouanga.

MOUKOUDI (4)

Expédié à Middlesbrough l'hiver dernier, l'ancien havrais a été improvisé chef de la défense contre Nice, avec Sow à sa droite et Retsos à sa gauche. Mais l'affaire a viré au fiasco et Puel est revenu à une défense à quatre dès la 25e. Plus à l'aise en seconde période, il s'est plutôt bien entendu avec Retsos.

RETSOS (6)

La grosse satisfaction de la soirée, c'est lui. D'entrée de jeu, le Grec a montré ce qu'il allait pouvoir apporter à l'équipe : sa lecture du jeu, son sens de l'anticipation, sa relance et sa polyvalence, lui qui a changé trois fois de postes dès son premier match ! Une première prometteuse.



SISSOKO (4)

Comme à Lens (0-2), l'ancien réserviste clermontois s'est vu confier le couloir droit. Il a fait ce qu'il a pu, mais son apport offensif s'est révélé inexistant et il est apparu bien léger défensivement. A fini carbonisé. Son vrai niveau, c'est quoi ?

CAMARA (4)

Au milieu, Neyou a beaucoup manqué aux Verts et Camara a eu du mal à former un duo efficace avec Youssouf. Il a mieux fini. Sans avoir son rendement habituel.

YOUSSOUF (3), puis GOURNA-DOUATH

Trop court pour contrer Lees-Melou sur l'ouverture du score, Youssouf a fait briller Benitez sur une demi-volée du gauche (11e). Mais sa prestation a confirmé qu'il avait beaucoup de mal à retrouver le niveau qui était le sien avant son opération du genou l'hiver dernier. Remplacé par GOURNA-DOUATH, un peu plus consistant du haut de ses 17 ans.

MONNET-PAQUET (4), puis RIVERA

Piston gauche puis milieu droit, Monnet-Paquet a eu du mal à exister. Il a raté une belle occasion en dévissant complètement sa frappe, sur une ouverture de Retsos (44e). Remplacé par RIVERA, qui n'a pas fait mieux.

AOUCHICHE (5), puis BENKHEDIM

En soutien du duo d'attaquants, Aouchiche a eu du mal à prendre le jeu à son compte. Plus inspiré en deuxième mi-temps, il a marqué sur un caviar d'Hamouma mais Puel l'a remplacé par BENKHEDIM alors qu'il semblait peser de plus en plus sur les débats.

KRASSO (3), puis BOUANGA (5,5)

Pour sa première titularisation, Krasso n'a été d'aucun danger pour la défense niçoise. Peu mobile, incapable de se situer, il est complètement passé à côté de son match. Remplacé par BOUANGA (5,5), qui a pesé par ses percussions et redynamisé l'attaque verte. Sans être décisif pour autant.

HAMOUMA (5,5)

Capitaine en l'absence de Debuchy, il s'est bien démené. Passeur décisif pour Aouchiche, il a vu Benitez aller chercher son coup franc en lucarne (69e). Et a réclamé un penalty pour une poussette de Dante (72e). De loin le meilleur Vert techniquement, avec Retsos.