ASSE – Nice (1-3) : Un cadre de Puel tire la sonnette d'alarme

But ! : Romain, quelle analyse faites-vous de cette défaite contre Nice ?

Romain HAMOUMA : On a fait une mauvaise entame de match. On en a parlé à la fin. En ce moment, on est trop dans la réaction. On attend d'être menés pour se réveiller, pour se lâcher. On donne des buts. On fait trop de cadeaux à l'adversaire. Il faut absolument gommer ce défaut d'être en réaction plutôt qu'en action.

Vous avez demandé un penalty en deuxième mi-temps...

Oui. Il m'a semblé avoir été poussé dans le dos. J'ai eu cette impression là, même s'il faudrait revoir les images. Je peux me tromper.

C'est votre troisième défaite consécutive...

Il y a eu une bonne deuxième mi-temps. Tout n'a pas été négatif. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se contenter de ça. On a un groupe jeune mais ce n'est pas une excuse. Il faut une prise de conscience. La L1, ça peut aller vite. On peut vite descendre au classement. Démarrer un match de cette façon, en plus à la maison... C'est d'autant plus frustrant quand on voit comme on a bougé les Niçois en deuxième mi-temps, en pressant haut, en étanrt plus hargneux.

Vous seriez vous vus trop beaux ?

Je ne sais pas. Mais ce championnat est difficile. Il te le rappelle vite. On est capables de bien faire. On l'a vu en début de saison. Mais il faut retrouver cet état d'esprit. Il faut travailler. On doit se reprendre collectivement car on n'a pas d'individualités capables de faire la différence.

Sur un plan personnel, on vous a encore senti bien en jambes...

J'étais bien. Mais ce n'est pas le plus important. On a perdu et je n'ai pas marqué. Je suis donc déçu.

Le match à Metz s'annonce important...

Bien sûr. Il sera très important de réagir. On est sur trois défaites. On sait que ce sera très difficile là-bas. A Metz, c'est souvent des matches avec beaucoup de duels. Il faudra répondre présent. C'est un déplacement très important pour nous.