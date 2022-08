ASSE - Nîmes : Guillou dresse un nouveau constat inquiétant sur les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Patrick Guillou a égrainé tous les manques dans une longue liste : « La rencontre face à Nîmes ne reflète que le niveau général de l’équipe actuelle : faible ! Et c’est un doux euphémisme ! Jeu d’ultra-possession stérile. Touches de balle superflues empêchant de mettre du rythme, défenseurs qui ne remontent pas sur une passe en retrait de l’adversaire et manque de compacité du bloc. Joueurs trop souvent sur la pointe des pieds dans les duels et la prise de risque. Manque de justesse, déchets techniques colossaux, faiblesses dans l’intelligence de jeu et le placement ».

Guillou dénonce l'absence de créativité des Verts

Ce qui dérange le plus Patrick Guillou, c'est le manque d'originalité de l'animation offensive, qui fait que l'ASSE pourrait passer des heures sur le terrain sans marquer : « Les attaques placées sont souvent issues du même moule. Jeu de position, à toi à moi, passes latérales, zéro mouvement, zéro prise de risque et aucun changement de rythme dans la zone de vérité. Absence de créativité face à un adversaire positionné en bloc bas ».

Parce qu'il a réclamé des renforts offensifs en urgence avant le match de Quevilly-Rouen, Laurent Batlles doit partager la même analyse des carences de son équipe...