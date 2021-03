ASSE : les Verts prennent un premier coup de pression à Nîmes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Nîmes met la pression sur l'AS Saint-Etienne avant leur confrontation, le 4 avril prochain. Vainqueurs dimanche sur la pelouse du LOSC (2-1), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, les Crocos, 18es et barragistes, sont revenus à seulement quatre points des Stéphanois, écrasés vendredi par l'AS Monaco (4-0).

"L'ASSE n'était pas programmé pour jouer le maintien. Nous on l'est"

Pascal Plancque Credit Photo - Icon Sport

En conférence de presse, l'entraîneur nîmois, Pascal Plancque, s'est déjà projeté sur la réception de l'ASSE. "Saint-Etienne, c’est un gros match qui nous attend. C’est une équipe beaucoup plus performante à l’extérieur, ils sont allés gagner à Rennes et à Angers ces derniers temps. Même s’ils ont été en difficultés contre Monaco, ça reste une équipe largement supérieure à nous sur le papier. Mais on arrivera sur ce match avec beaucoup d’envie et d’ambition, forcément. Ils restent quand même à quatre points devant, c’est quand même assez loin. Mais ça peut mettre le doute dans la tête de ces équipes-là qui n’étaient pas forcément en début de saison programmées pour jouer le maintien. Nous, on l’est", a-t-il confié, n'hésitant pas à mettre toute la pression sur les épaules des Verts.