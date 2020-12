Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la recrue Rétsos

Après onze matches sans succès, l'ASSE s'est enfin réveillé mercredi sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-1). Les Verts de Claude Puel aspirent désormais à enchaîner dans un match à six points pour le maintien avec la réception du Nîmes Olympique. Encore battu aux Costières par Nice en semaine (0-2), les Crocos ne répondent plus actuellement et viennent de glisser à la 19e place.

ASSE - Nîmes sur Téléfoot Stadium 3

Pour suivre le match opposant les Verts et les Crocos, nous vous invitons à vous brancher sur le troisième canal de la chaîne Téléfoot à 15 heures.