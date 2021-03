ASSE : Nîmes va récupérer deux cadres contre les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Vainqueur surprise sur la pelouse du LOSC avant la trêve, le Nîmes Olympique s'est relancé dans la course au maintien. Désormais 18e, les Crocos ne sont plus qu'à quatre points de l'ASSE, leur prochain adversaire en Ligue 1. Profitant de la trêve internationale, Pascal Plancque a organisé une opposition interne vendredi.

Nîmes reste focalisé sur Lorient et Nantes

A l'issue de celle-ci, le technicien s'est confié au Midi Libre, laissant transparaître une grande motivation à faire trébucher les Verts le 4 avril prochain aux Costières : « La réception de Saint-Etienne, c'est un match important. Si on le perdait, cela nous ferait du mal psychologiquement et cela rendrait Saint-Etienne inatteignable même s’ils ont un calendrier compliqué. Mais quoi qu’il se passe, on restera toujours à portée de fusil de Lorient et de Nantes », a glissé le technicien, soucieux de « dédramatiser » cette rencontre de la peur.

Briançon et Aribi aptes pour l'ASSE

Pour le match Nîmes – ASSE, les Gardois devraient pouvoir compter sur les retours d'Anthony Briançon et Karim Aribi, lesquels ont participé à l'opposition vendredi et retrouvent le rythme après un mois d'arrêt. Ce week-end, les Nîmois ont quartier libre jusqu'à la reprise de lundi à 15 heures : « J'ai dit aux joueurs de profiter d'ici là mais sans excès, de faire très attention à leur hygiène de vie et au Covid. C’est important qu’ils puissent se changer les idées pour avoir beaucoup de fraîcheur avant la dernière ligne droite ».