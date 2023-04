ASSE – Niort : Batlles salue la belle entrée de Wadji, Briançon valide la bonne série des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Laurent Batlles : « C'était très important pour nous de continuer notre série et de valider les trois matchs nuls du mois de mars par une victoire. On savait que ce serait long à se dessiner. Niort ne lâche jamais rien. Comme toutes les équipes de Ligue 2. A la mi-temps, on a réglé certaines choses défensivement par rapport à ce qu'on avait vu sur les contres. Cela aurait pu nous mettre beaucoup plus en difficulté. On savait aussi que l'équipe de Niort prenait beaucoup de buts dans le premier quart d'heure de la seconde période. Le mot d'ordre était de rentrer vite dans la deuxième mi-temps. C'est ce que nous avons fait. Je suis très heureux pour les joueurs.

Kader était un peu diminué. On dispose de trois attaquants de très grande qualité. Le fait de faire rentrer Ibra nous amène davantage de profondeur. Quand l'équipe joue un peu plus haut, c'est un joueur qui sait profiter de ce genre d'espaces. Je lui avais demandé de fixer la défense de Niort. Il nous a apporté tout ce qu'il sait bien faire : ses appels en rupture. Pour nous, c'est important d'avoir ce style de joueurs. Il aurait pu marquer un ou deux buts de plus mais le plus important est qu'il a été performant. La blessure de Kader Bamba ? Pour l'instant, on ne sait pas trop. On attend de voir les examens.

L'ambiance du Chaudron ? Le public vient aussi pour voir notre équipe gagner, prendre des risques, marquer des buts... Ils sont très importants pour nous et l'ambiance a été formidable. A partir du moment où on va dans le sens de ce qu'ils veulent voir, on passe tous de bonnes après-midis... »

« Ce succès fait vraiment du bien »

Anthony Briançon : « La victoire est vraiment intéressante par rapport au contenu. Je pense qu'elle est mérité. On savait que ce serait difficile. Niort a eu des opportunités en première période sur des contres. Je pense qu'on a aussi les occasions pour être devant à la pause. Cela a été long. Dans le vestiaire, on a dit de ne pas s'affoler, de prendre le temps, que ça allait passer et c'est ce qui s'est passé. Cela montre aussi qu'on est un groupe solidaire car c'est un joueur qui rentre à la pause qui colle le doublé et nous fait gagner.

La série de huit matchs sans défaite est importante. Avec la trêve, il y a une cassure. Cela nous a permis de souffler et aux internationaux de prendre du temps de jeu. La semaine de travail était spéciale. On a retrouvé nos internationaux petit à petit mais ce succès fait vraiment du bien ».