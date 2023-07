ASSE : Nkounkou prend très cher avec les Bleuets

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’aventure des Bleuets à l’Euro est déjà terminée. Très décevants, les hommes de Sylvain Ripoll ont raté la marche hier contre l’Ukraine (1-3) en quarts de finale et sont désormais en vacances. Le sélectionneur a admis ne pas avoir rempli les objectifs fixés par la FFF avant le début de la compétition, lui qui est en contrat jusqu'aux JO de Paris 2024. « Il y a cette grosse déception mais aussi cette incompréhension de rentrer à la mi-temps en étant menés. C'est presque incompréhensible, résume Ripoll. On a eu les ballons pour mener 2-0 et après on fait deux grosses erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau-là. La deuxième période beaucoup plus compliquée, un sentiment d'impuissance parce qu'on n'a pas su remettre les mêmes ingrédients qu'en première. »

« Aussi naïf que le peloton de tête du Tour de France »

Ripoll pourrait inclure Niels Nkounkou dans le lot. Très décevant dans son couloir gauche, le latéral de l’ASSE fut l’un des trois Bleuets à avoir écopé de la pire note de L’Équipe (avec Gouiri et Thuram) tant sa prestation fut laborieuse. « Les Ukrainiens auront fait très mal au latéral stéphanois qui a tenu difficilement son couloir que ce soit en un contre un ou dans la gestion de la profondeur. Il aurait dû rester beaucoup plus près de Lukeba sur le deuxième but ukrainien », relève le quotidien sportif. L’analyse de So Foot est encore plus dévastatrice. Après lui avoir collé un 2/10, nos confrères ont achevé le défenseur de 22 ans : « Aussi naïf que le peloton de tête du Tour de France au moment de laisser filer Victor Lafay sous la flamme rouge. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

VOUS ATTENDEZ QUOI ??? 😡

🎙️- Balbir : " Mendy, le profil idéal pour l'après-Krasso"

🗞️ Abonnez-vous sur le shop 🔗 https://t.co/q2Zqh408W4 pic.twitter.com/HuIC4y0w30 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 27, 2023

Podcast Men's Up Life