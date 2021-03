ASSE : non, Claude Puel n'a pas mis au placard l'adjoint de Printant

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au RC Lens

Arrivé du PSG pour être l'adjoint de Ghislain Printant à l'été 2019, Laurent Huard s'était vite retrouvé fragilisé à l'AS Saint-Etienne au moment de l'arrivée de Claude Puel. L'ancien milieu de terrain s'était alors vu renvoyé vers la formation. Un déclassement pour beaucoup mais pas pour le Breton.

Dans les colonnes du Progrès ce dimanche, l'ex-adjoint a évoqué avec passion sa nouvelle vie : « Il n’y a pas du tout de mise à l’écart. J’ai eu la possibilité de continuer à m’épanouir à l'ASSE. C’est une décision collégiale. Claude (Puel) m’a proposé ce rôle à la formation et je l’ai accepté avec fierté. J’ai eu la possibilité de travailler un an avec lui. J’ai vu comment il fonctionnait, on a appris à se connaître (C.Puel). S’il m’a proposé ce poste, c’est qu’il pensait que je pouvais être l’homme de la situation. À la formation, je m’éclate », a glissé Laurent Huard.

L'occasion pour le natif de Fougères de casser une idée reçue sur Claude Puel, lequel ne fait pas forcément tomber toutes les têtes quand il entame son projet dans un club.