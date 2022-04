ASSE : Nordin assure qu'il y a eu une grosse mise au point après Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Ils étaient attendus, Arnaud Nordin et Pascal Dupraz, en conférence de presse ce jeudi, six jours après l'humiliation à Lorient (2-6). Les deux hommes n'ont pas cherché des excuses suite à ce revers très douloureux, ni tenté de cacher qu'il y avait des problèmes, notamment défensifs, au sein d'une formation ayant cédé dix fois sur les deux derniers matches. Mais l'attaquant, en fin de contrat en juin et qui est annoncé en Bundesliga ou à Montpellier, assure qu'il y a eu une mise au point dès samedi entre les joueurs.

"On s'est dit les choses samedi. C'était une défaite très lourde. On était plus en difficulté que cela avant Angers. On n'est pas du tout mort, mais il faut qu'on sorte de cette place de barragiste. Bergerac comme Lorient ont été des défaites très difficiles à digérer, mais il faut passer à autre chose. Il reste 7 matchs et on a de quoi prendre les points pour se maintenir. Dans notre situation, il n'y a pas de match facile. Bien sûr qu'on a de la ressource, avec des joueurs d'expérience. J'ai déjà joué le maintien jusqu'à la dernière journée avec Nancy. C'est une saison longue. On a pris 10 buts en deux matchs, et cela ne vient pas que des défenseurs, c'est collectif. Il va falloir en prendre moins pour gagner des matchs. La colère est légitime, mais on est déjà sorti de situations plus compliquées."

🎙️@NordinArnaud avant #ASSESB29 : « On a pris 10 buts en deux matchs, et cela ne vient pas que des défenseurs, c'est collectif. Il va falloir en prendre moins pour gagner des matchs. La colère est légitime, mais on est déjà sorti de situations plus compliquées. » — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) April 14, 2022

Pour résumer L'attaquant de l'ASSE Arnaud Nordin, en fin de contrat en juin et qui devrait quitter le club, assure que les Verts se sont expliqués suite à la déroute à Lorient (2-6) vendredi dernier. Il attend un réveil ce samedi contre Brest dans le Chaudron.

Raphaël Nouet

Rédacteur