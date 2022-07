ASSE : nouvelle charge des ultras contre Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Les ultras stéphanois font moins parler d'eux depuis les graves débordements du barrage retour contre l'AJ Auxerre le 29 mai dernier. L'envahissement du terrain suivi de jets de fumigènes et autres feux d'artifice sur la tribune d'honneur a coûté très cher à l'ASSE, sanctionnée de trois points pour débuter la Ligue 2 et de quatre matches à huis clos. Mais ce n'est pas parce qu'ils font profil bas que les Green Angels et autres Magic Fans en ont fini avec la contestation.

Ainsi, hier encore au Chambon-sur-Lignon, ils ont profité du match amical entre leur équipe et Grenoble (1-1) pour réclamer une énième fois le départ de Bernard Caiazzo et Roland Romeyer via une banderole bien sentie : "Romeyer, Caiazzo, Soucasse : ceux à bannir, c'est vous !". Une réponse à la volonté des dirigeants d'identifier les assaillants du 29 mai et de les punir sévèrement par une expulsion définitive de Geoffroy-Guichard. Qu'on se le dise, la lutte n'est pas finie !