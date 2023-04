ASSE : nouvelle récompense à venir pour Nkounkou ?

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Après Gaëtan Charbonnier en janvier et Jean-Philippe Krasso en février, l’ASSE ne déroge pas à la règle et inscrit un joueur pour le troisième mois de suite parmi les nominés au joueur du mois UNFP. Cette fois-ci pas d’attaquant des Verts, mais bien un défenseur (si l’on peut dire ainsi), en la personne de Niels Nkounkou.

Un mois prolifique

En effet, malgré trois nuls en quatre matchs pour l’ASSE, Niels Nkounkou a quand même sorti son épingle du jeu en inscrivant un but, et délivrant deux passes décisives en mars. Des belles stats, que l’on peut encore plus relativiser avec le dernier match du joueur prêté par Everton, auteur d’un doublé en plus d’une nouvelle passe décisive face au Paris FC.