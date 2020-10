ASSE – OGC Nice (1-3) : Puel vole au secours d'un Jessy Moulin critiqué

C'est un après-midi compliqué que Jessy Moulin a vécu lors de la défaite de l'ASSE face à l'OGC Nice (1-3). Le gardien de but stéphanois a été malheureux sur les deux premiers buts niçois, en voyant Lees-Melou reprendre victorieusement son dégagement des deux poings, avant qu'une mésentente avec Samba Sow n'envoie Gouiri devant le but vide.

Sur les réseaux sociaux, les critiques n'ont d'ailleurs pas manqué de pleuvoir au sujet du portier stéphanois, estimant que Moulin est fautif sur les deux actions. Un jugement discutable qui a en tout cas invité Claude Puel à monter au créneau.

Puel dédouane Moulin sur le but gag

En conférence de presse, l'entraîneur des Verts a tenu à défendre son gardien de but, notamment sur l'erreur grossière du deuxième but. « Je ne suis pas d'accord. Sur le deuxième, il crie laisse, malheureusement Sow s'arrête et touche le ballon. C'est un but gag mais Jessy n'y est pour rien. Pour le premier, je dois revoir les images », a expliqué Claude Puel.

Avec Laurent Hess, à Geoffroy-Guichard