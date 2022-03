ASSE, OGC Nice : Christophe Galtier laisse encore un grand vide chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Ce n’est un secret pour personne : Christophe Galtier fait aujourd’hui partie du fleuron des entraîneurs français. Et pourrait, un jour, devenir sélectionneur de l’équipe de France. En attendant, le Marseillais doit une partie de sa réussite à son apprentissage à l’ASSE.

Ses premières armes chez les Verts ont été couronnées de succès et ont laissé un excellent souvenir aux supporters stéphanois. Même chez ses anciens collaborateurs, comme Tarak Bouzaabia. L’intéressé se souvient avec nostalgie de l'ère Galtier.

« Nous nous sommes construits ensemble. Il a emmené Saint-Etienne au plus haut niveau et cette longue ascension a été une aventure merveilleuse. Ces années-là ont été les plus belles, a révélé Bouzaabia dans des propos relayés par Poteaux Carrés. À cette époque, nous étions une vraie famille à l’intérieur comme à l’extérieur. Quand Galtier et plusieurs ‘anciens’ ont quitté l’ASSE, les choses ont commencé à changer. J’ai parfois le sentiment que l’humain s’est quelque peu effacé face à l’argent. Maintenant, les réflexions se mènent dans l’instant présent, dans l’urgence. »

#ASSE Dans le livre de Jérémy Clément Pour le plaisir paru il il y a trois jours aux éditions Amphora, le responsable du département médical de l'ASSE Tarak Bouzaabia se souvient...https://t.co/NSkN8U2TrT — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 20, 2022

Pour résumer Ancien responsable du département médical de l’ASSE, Tarak Bouzaabia s’est rappelé au bon souvenir de son agréable passage chez les Verts en reliant un certain Christophe Galtier à ses belles années. Le témoignage est touchant.

Bastien Aubert

Rédacteur