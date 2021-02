ASSE, OGC Nice : la caractéristique stupéfiante de Saliba depuis son retour en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Durant le Mercato hivernal, l'ASSE a longtemps espéré obtenir le retour de William Saliba, en échec à Arsenal et qui avait failli rejoindre les Verts en octobre. Finalement, Saliba a filé plus au Sud, avec un prêt du côté de Nice pour connaître un challenge différent et s'y affirmer en « patron », comme il l'avait revendiqué dès sa présentation.

Et force est de constater que le retour de Saliba est une grande réussite. L'OGC Nice va beaucoup mieux, encore plus depuis que Todibo est venu l'épauler. Avec les deux hommes associés, le club azuréen a déjà remporté trois matchs, soit un de plus que lors du reste de la saison !

Personne n'a réussi à dribbler Saliba !

Mais surtout, William Saliba affiche une statistique personnelle impressionnante. Les statisticiens de Squakwa ont en effet relevé que Saliba, en 10 apparitions avec Nice, n'a pas été dribblé une seule fois par un adversaire ! Une solidité forcément précieuse pour les Aiglons, et qui doit donner quelques regrets à Claude Puel...