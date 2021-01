ASSE – OL (0-5) : Kolo lâche un constat radical après l'humiliation, Dubois a une pensée pour Aulas

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Au micro de la chaîne Telefoot, les deux défenseurs de l'ASSE et de l'OL ont livré leur sentiment sur le large succès des Gones lors du derby.

Dubois a une pensée pour Aulas

« On a fait un super match, avec un bel état d'esprit collectif comme on souhaite le faire en ce moment, on se relance en terme de points et victoires donc on est content.

Je pense que contrairement t à avant où on avait peu de chance sur coup de pied arrêtés, on travaille beaucoup. On les a bien frappés, avec de la présence dans la surface. C'est tout un état d'esprit, on bosse beaucoup dans la semaine.

Les supporters nous ont faits vibrer ce matin. On les a fait vibrer ce soir. On passe devant aussi dans les derbies. Je suis fier et honoré de pouvoir amener ça au président. »

Kolo a vu plusieurs classes d'écart

« C'est une sale soirée. On n'a pas été bons du tout, on a été baladé de la première à la dernière minute. On a beaucoup couru dans le vide. On était pas compact, sans mordant, pas assez agressif. On a pas vu le jour. Il y avait plusieurs classes d'écart entre eux et nous.

Il manquait pas mal d'expérience, on ne va pas se cacher derrière ça. Il y a eu un groupe formé en début de saison. Il va falloir repartir après ça. »