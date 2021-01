ASSE - OL (0-5 ) : un clash dans le vestiaire des Verts après le derby ?

L’ASSE va devoir panser ses plaies et vite. Largement dominés par l’OL dimanche dans le derby (0-5), les hommes de Claude Puel n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent remonter la pente pour s’éloigner de la zone rouge.

Les deux prochains matches contre l’OGC Nice et le FC Nantes semblent d’ores et déjà décisifs pour la suite des opérations. En attendant, le revers encaissé contre les Gones a marqué les esprits et aurait fait naître quelques tensions dans le vestiaire stéphanois dès le coup de sifflet final.

« Une fracture existe entre Puel et des joueurs. Ce n'est pas nouveau, explique L’Équipe ce mardi. Ce qui l'est, et c'est encore plus grave, c'est qu'elle voit aussi le jour entre les jeunes et les cadres. Une explication de texte musclée et générationnelle aurait eu lieu en allant à la douche, au coup de sifflet final. En résumé, Saint-Étienne a les individualités pour se maintenir, mais il n'a plus de collectif. »