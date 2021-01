ASSE - OL : des banderoles XXL attendent Puel et ses hommes pour le derby

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Dans un peu moins de deux heures, l'ASSE va affronter l'OL à Geoffroy-Guichard avec une question de prestige en jeu. Avec 39 victoires chacune, les deux formations sont à l'équilibre dans leur affrontement historique. Ce 112e derby revêt donc une saveur particulière, même sans public.

Les supporters, et plus spécifiquement les Magic Fans, ont d'ailleurs tenu à montrer que même à travers un écran, ils seront présents. Deux banderoles massives accueilleront Claude Puel et ses hommes dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.