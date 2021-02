ASSE, OL, FC Nantes, OM, PSG : Aulas humilie Marseillais et Rennais avec sa dernière idée pour les droits TV

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

On le sait, Jean-Michel Aulas n'a pas du tout digéré l'arrêt prématuré du championnat la saison passée. Persuadé que l'OL pouvait remonter au classement, il en a beaucoup voulu à l'OM et au Stade Rennais d'avoir poussé que le classement au moment de l'arrêt soit validé, ce qui leur offrait un billet pour la Champions League. Il a donc jubilé en voyant les deux clubs ne prendre que 4 points sur 36 lors du tour de poules cette saison (une victoire pour l'OM, un nul pour Rennes). Et il en a tiré une idée par rapport au futurs droits TV qu'il a exprimée ce mercredi en conférence de presse.

Une part indexée sur les performances européennes

« On réfléchit à tout ce qui pourrait permettre d'"incentiver" (intéresser financièrement) les clubs qui sont en Coupe d'Europe pour avoir des résultats. Cette saison, mis à part le Paris-SG en Ligue des champions et Lille en Ligue Europa, la récolte de points a été extrêmement négative. Et cela met en cause toute la négociation que nous avons eue cet été avec Nasser al-Khelaïfi et l'UEFA sur la réforme des compétitions européenne qui va permettre à la France, 5e à l'indice, d'avoir 3 voire 4 équipes en C1. »

Une drôle d'idée puisqu'elle permettrait au PSG de récupérer encore plus d'argent, lui dont le budget est déjà absurdement trop élevé pour la Ligue 1 à cause du dopage financier des Qataris. Sans compter que si l'OM a effectivement déçu lors de ses deux dernières campagnes européennes, il a tout de même disputé une finale d'Europa League il y a trois ans. Aulas en sait quelque chose, c'était dans son Groupama Stadium et il avait eu droit à une chanson à nom de la part des supporters marseillais…