ASSE, OL : Gouiri et Maolida entretiennent la légende lyonnaise à Geoffroy-Guichard

L'ASSE a concédé une 3e défaite consécutive en L1 dimanche, face à Nice, avec des buts signés Lees-Melou, Gouiri et Maolida côté niçois. Gouiri et Maolida ont en commun d'avoir été formé à l'OL, et le site Stats du foot publie une stat assez étonnante : depuis 2004, 12 joueurs formés à Lyon ont marqué dans le Chaudron, de Govou à Maolida, dont le Brestois Faussurier la saison passée.

Joueurs formés à l'@OL buteurs contre @ASSEofficiel à Geoffroy-Guichard en L1 depuis 2004:

Sidney Govou

Karim Benzema

Joseph Désiré-Job

Loïc Remy

François Clerc

Hatem Ben Arfa

Anthony Mounier

Alexandre Lacazette

Nabil Fekir

Julien Faussurier

Amine Gouiri

Myziane Maolida #ASSEOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) October 18, 2020