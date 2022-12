ASSE, OL : Jérémy Clément se livre sur ses deux anciens clubs

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Cette nuit a eu lieu la mythique course SaintéLyon. Elle existe depuis 1952 et relie les deux villes rivales lors d'un trail de 78 kilomètres. Jérémy Clément y a participé dans l'épreuve en relai avec Loïc Perrin, Sidney Govou et François Clerc. Les quatre hommes se partageant la distance, Perrin commençant à Saint-Etienne et Govou finissant à Lyon. Dans un entretien au Dauphiné avant la course, Clément, formé à l'OL, où il a joué jusqu'en 2006, et qui a joué à l'ASSE (2011-17), s'est exprimé sur les déboires respectifs des Verts et des Gones.

"L'OL et l'ASSE n’ont pas les résultats espérés, a-t-il constaté pour commencer. Lyon est un club programmé pour la Ligue des champions mais il n’y a jamais de certitudes. Il y a un nouveau coach, un nouveau projet. Il faut être patient car le foot est cyclique. Quant à Sainté, ça me rend triste. La situation est compliquée, préoccupante même. Les Verts m’inquiètent plus que l’OL. Après, on n’a pas toutes les données. Il faut prendre du recul pour analyser ce qui se passe dans les deux clubs."