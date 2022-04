ASSE, OL : le chouchou des Verts bien placé pour remplacer Bosz ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Comme évoqué hier soir, Julien Stéphan apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour occuper le banc de l’OL la saison prochaine. Selon L’Équipe, la faculté de l’entraîneur du RC Strasbourg à bien faire jouer ses équipes plaît fortement aux dirigeants lyonnais.

En plus de Laurent Blanc, qui reste une cible potentielle après avoir été devancé par Rudi Garcia fin 2019, le quotidien sportif affirme que la dernière piste évoquée par l'état-major de l’OL se nomme Laurent Batlles. Libre depuis son limogeage de Troyes le 30 décembre dernier, le technicien de 46 ans jouit d'une cote assez élevée.

Son discours, sa philosophie et son management plaisent. L’ex Toulousain couterait également moins cher que Blanc ou Stéphan... mais pourrait aussi figurer dans les plans de l’ASSE pour remplacer Pascal Dupraz à l’intersaison. Récemment sondée, une majorité de lecteurs de But! Saint-Étienne ne diraient en tout cas pas non...

Pour résumer Si Jean-Michel Aulas a conforté Peter Bosz sur le banc de l’OL jusqu’à la fin de la saison en cours, cela n’empêche pas Vincent Ponsot et ses équipes de creuser la piste d’un remplaçant pour la saison prochaine... comme Laurent Batlles.

Bastien Aubert

Rédacteur