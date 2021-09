ASSE, OL : le derby tient sa programmation, les chocs LOSC - OM et Stade Rennais - PSG aussi

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le grand derby du Rhône a trouvé sa date. Il se disputera le dimanche 3 octobre à 21h à Geoffroy-Guichard, devant les caméras d'Amazon Prime. Les supporters stéphanois espèrent que cette affiche tournera mieux que la précédente, qui a vu les Gones s'imposer 5-0 dans le Chaudron en début d'année…

Cette 9e journée de Ligue 1 verra deux chocs, le Stade Rennais face au PSG et le LOSC contre l'OM. Le premier a été fixé au dimanche à 13h (diffusion sur Amazon), le second le même jour à 17h retransmis par Canal+.

Le derby entre l'ASSE et l'OL programmé un dimanche soir

Le grand derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais sera diffusé le dimanche 3 octobre à 21 heures et il sera diffusé par Amazon. Cette affiche de la 9e journée de Ligue 1 ne sera pas la seule. Rennes-PSG et Lille-OM sont aussi au programme.