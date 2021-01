ASSE - OL : le discours musclé de Claude Puel avant le derby

Il y a quelques années, lors de sa période lyonnaise, par exemple, Claude Puel employait souvent le terme "costaud". Eh bien, c'est l'adjectif que l'on peut accoler à sa sortie sur l'antenne de RMC ce soir ! Interrogé sur le fait que l'ASSE aimerait bien voir son derby de dimanche reporté pour cause de nombreux cas de Covid-19 dans son effectif, le manager a été très clair.

"Je ne m'apitoie pas, jamais"

"Une demande de report ? On va regarder ce qu’il est possible de faire. Je me doute bien que Lyon va être d’accord (rires). Me positionner en victime ou une façon de justifier une défaite dimanche ? Je pense que vous ne me connaissez pas beaucoup ou pas vraiment. Je ne m’apitoie pas, jamais. Je ne tire jamais de couvertures, je n’ai pas besoin de ça. C’était pour expliqué notre semaine, celle qu’on avait eu."

"Des journalistes se plaignaient qu’on n'avait pas donné de groupe… J’ai fait un point pour dire q’elle avait été notre semaine et quelle serait notre semaine avant le Derby. Je n’ai pas besoin d’être une victime, je relate des faits. Il faut dépasser le cadre du Derby. C’est une problématique de championnat par rapport à l’équité générale et les risques encourus. Il faut prendre un peu de hauteur et ne pas regarder simplement la rivalité."